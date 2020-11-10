Финансирование "Северного потока-2" осталось неподвластно США - Uniper

Финансирование "Северного потока-2" осталось неподвластно США - Uniper
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
В Европе рассчитывают, что новая администрация Белого дома будет более благосклонна к экспортному газопроводу из России

Финансирование проекта "Северный поток-2" остается неизменным, невзирая на угрозу санкций США. Об этом сообщил во вторник, 10 ноября, топ-менеджер немецкого концерна Uniper, являющегося одним из соинвесторов строительства газопровода.

По его словам, существующие сегодня санкционные риски в отношении "Северного потока-2" не угрожают непосредственно Uniper, поэтому компания не видит необходимости вносить изменения в структуру проекта и соглашение о финансировании.

В то же время в Европе рассчитывают, что со сменой администрации в США европейским предпринимателям будет работать комфортнее, в том числе в плане реализации "Северного потока-2":

"Мы заинтересованы в хороших бизнес-отношениях с США. Я уверен, что будут какие-то изменения в отношении к проекту",

– заявил один из директоров Uniper Андреас Ширенбек, отметив, что все будут ждать сигналов из США после прихода к власти демократа Джо Байдена, передает РИА "Новости".

Выборы в США состоялись 3 ноября. О победе объявил соперник действующего президента Джо Байден, его уже поздравили западные лидеры. Дональд Трамп с итогами голосования не согласен. Москва с поздравлениями также не спешит.

Ранее в США дополнили прошлогодний пакет санкций против "Северного потока-2" запретом на финансирование проекта и на предоставление судов и прочей техники для строительства газопровода.

Расходы на строительство газопровода несут "Газпром" и пять европейских партнеров. Проектная стоимость составляет €9,5 млрд, из них  €4,75 млрд вносит российская компания, а остальную сумму делят Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – с них получилось по €950 миллионов. 

Николай ВИКТОРОВ

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