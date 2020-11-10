Жириновский предложил решить вопрос с Навальным радикально

Жириновский предложил решить вопрос с Навальным радикально
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционеру готовы перекрыть пути назад

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным можно решить быстро и просто, при этом все останутся довольны. Выход предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, Навального нужно оставить в Германии, куда он уехал на лечение. А чтобы не было соблазна вернуться на Родину, нужно лишить оппозиционера российских документов:

"Аннулируйте загранпаспорт. Все. Он остается за границей",

– озвучил радикальный метод Жириновский. Он привел в пример американца Эдварда Сноудена, который, скрываясь от спецслужб США, получил сначала убежище в России, а затем стал гражданином России, передает РИА "Новости".

"И Навальный примет немецкое гражданство",

– убежден Жириновский.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. 22 августа его перевезли в Германию, где обнаружили следы отравления боевым токсином "Новичок". Доказательств российской стороне не предоставили, но санкции в наказание за покушение на оппозиционера объявили. Хотя даже жена Навального сначала подозревала у него приступ панкреатита.

Навальный выписался из госпиталя в ФРГ в сентябре, на днях его заметили на горнолыжном курорте у границы со Швейцарией. Сам он утверждает, что мечтает вернуться на родину, но пока не может.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость Брухман
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КАСТРИРОВАТЬ...и лишить паспорта...
Феминистка-иноагентка
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У лжеоппозиционера А.Навального всё конфисковать, а его самого кастрировать! Так немцы отправят Навального в россию как Ленина в опломбированном вагоне с "Новичком", так еще денег дадут, чтобы он Жириновского отравил, вот в чём дело-то!
Гость
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Вспоминаю мультик "Чертенок с пушистым хвостом" - и потребовать у Европы 20 мрд. евро за его возвращение. Компенсация, так сказать.
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