Британия выслала двух белорусских дипломатов

Лондон возвестил о том, что его не запугает "режим Лукашенко"

Великобритания в ответ на действия Минска выслала из страны двух белорусских дипломатов. В Лондоне шаг Республики назвали неоправданным.

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что британские власти не испугаются "попыток режима" президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать Туманному Альбиону продолжать говорить о якобы фальсификации выборов в суверенной стране и "подлом насилии", которое белорусские силовики применяют в отношении народа.

"Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов", – возвестил через "Твиттер" Рааб.

Накануне Минск объявил персонами нон грата двух граждан Соединенного Королевства, деятельность которых "несовместима со статусом дипломата".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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