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Правительство Украины задумалось о том, что делать с гражданами России, находящимися на территории соборной, если вдруг РФ не мифически, а по-настоящему нападет на Незалежную. И решили – а переселим насильно неугодных в спецместа, поскольку они могут стать явной угрозой нацбезопасности.
Для этого украинские постмайданные деятели вспомнили как бы нестрашное слово – интернировать. Соответствующий законопроект на днях зарегистрирован в Верховной раде.
Как говорится в документе, решать вопрос о наличии угрозы со стороны конкретных россиян в особый период будет Служба безопасности Украины. Она будет обязана "осуществлять мероприятия по выявлению граждан страны, которая угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с этой агрессией".
В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний момент пока не определен на законодательном уровне порядок обращения с военнопленными и интернированными лицами в особый период. Также ни одному из государственных органов власти не поручена задача по сбору, сопровождению, охране, содержанию, учету "опасных" граждан.
Для размещения интернированных россиян предполагается создать специальные лагеря. Их организацией и размещением туда неугодных могут участвовать органы местного самоуправления. Министерство Украины по делам ветеранов и оккупированных территорий, силовые структуры.
Согласно законопроекту, если представителя "страны-агрессора" решат отселить, ему будет запрещено покидать территорию Незалежной.
"Выезд с Украины иностранцу или лицу без гражданства не разрешается, если в отношении него принято решение об интернировании, до отмены решения об интернировании", – придумали автора документа.
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