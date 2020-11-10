На Украине создадут гетто для россиян в условиях войны

На Украине создадут гетто для россиян в условиях войны
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киевский режим придумал план, как обезопасить себя в условиях реального противостояния с Москвой

Правительство Украины задумалось о том, что делать с гражданами России, находящимися на территории соборной, если вдруг РФ не мифически, а по-настоящему нападет на Незалежную. И решили – а переселим насильно неугодных в спецместа, поскольку они могут стать явной угрозой нацбезопасности.

Для этого украинские постмайданные деятели вспомнили как бы нестрашное слово – интернировать. Соответствующий законопроект на днях зарегистрирован в Верховной раде.

Как говорится в документе, решать вопрос о наличии угрозы со стороны конкретных россиян в особый период будет Служба безопасности Украины. Она будет обязана "осуществлять мероприятия по выявлению граждан страны, которая угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с этой агрессией".

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний момент пока не определен на законодательном уровне порядок обращения с военнопленными и интернированными лицами в особый период. Также ни одному из государственных органов власти не поручена задача по сбору, сопровождению, охране, содержанию, учету "опасных" граждан.

Для размещения интернированных россиян предполагается  создать специальные лагеря. Их организацией и размещением туда неугодных могут участвовать органы местного самоуправления. Министерство Украины по делам ветеранов и оккупированных территорий, силовые структуры.

Согласно законопроекту, если представителя "страны-агрессора" решат отселить, ему будет запрещено покидать территорию Незалежной.

"Выезд с Украины иностранцу или лицу без гражданства не разрешается, если в отношении него принято решение об интернировании, до отмены решения об интернировании", – придумали автора документа.

Инициаторами спецлагерей выступили премьер-министр Денис Шмыгаль и еще девять депутатов Рады.

Потомкам Тараса Шевченко осталось придумать, как перекрыть газовый вентиль себе в условиях "агрессии" России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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