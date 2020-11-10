Бацька отказался считать коронавирус просто болезнью или медицинским термином

Сбежавшие за границу белорусские оппозиционеры ожидают обрушения отечественной экономики из-за пандемии COVID-19, чтобы потом вернуться на родину и взять ее "тепленькой". О таких прожектах своих оппонентов заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов Республики Михаилом Ордой.

При этом глава государства заявил, что сегодня коронавирус не является просто медицинским термином или болезнью. По его словам, эпидемия превратилась в глобальную политику с переделкой мира, бунтами и мятежами.

"Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики. Наши же протестуны, особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем и возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тепленькой!", – приводит видеовыступление бацьки телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Григорьевич убежден, что Республика выдержит натиск эпидемии, хотя предупредил, что будет совсем непросто. И именно информацию о тяжелых экономических временах нужно доводить до населения, особенно, в трудовых коллективах. По его мнению, те сохранят свое государство в мире, кто наберется сил и мужества.

Позже сегодня Лукашенко позвонил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стороны как раз обсудили ситуацию с COVID-19 и о том, как противодействовать распространению опасной инфекции.

На 10 ноября в Республике ковид выявлен у 108 300 человек., умерли 1016 пациентов, сообщает "БелТА".

