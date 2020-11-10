РФ придется соперничать в этом вопросе с аппетитами Соединенных Штатов

Киев выставит Москве огромную цену в случае гипотетической возможности продажи России Одессы, поскольку это почти единственный торговый путь, связующий Украину с остальным миром. Так прокомментировал политолог Анатолий Вассерман предложение телеведущего Владимира Соловьева выкупить у Незалежной малороссийскую жемчужину императрицы Екатерины II.

Известный знаток отметил, что у Киева, кроме Одесского порта, есть еще гавани в Бердянске и Мариуполе, однако их пропускная способность раз в 10-20 меньше своего Черноморского собрата. К тому же, напомнил эксперт, Азовское море мелководное, да и проход к нему через Керченский пролив контролируется РФ.

"В случае продажи Одессы Киеву придется согласовывать все свое судоходство с Москвой. Так что, боюсь, за Одессу заломят непомерную цену", – сказал газете "Взгляд" коренной одессит.

Кроме того, на город-маму положила глаз США, которые строят в Очакове свою военно-морскую базу. Поэтому в случае продажи Одессы, Вашингтон сможет предложить больше денег Киеву, чем Москва, потому что американцы "печатают деньги, а мы зарабатываем", подчеркнул политолог. Все играет не в нашу пользу.



"Но американцам и не нужно покупать Одессу – они ее имеют даром, во всех смыслах. Поэтому проблему надо решать не в Одессе, а в Киеве", – убежден Вассерман.

Он вообще не понимает, почему Россия должна выкупать у кого-то свои земли, указав на тот факт, что значительное большинство жителей Незалежной являются русскими или русскоязычными. Именно этим гражданам необходимо регулярно напоминать об их русскости, что и делал сам Вассерман, когда у него был паспорт с трезубцем. По его мнению, при разделении целого народа страдают все его части, а сильнее всего – наименьшая.

"От воссоединения с Россией Украина выиграет больше, чем остальная Россия", – резюмировал одессит.

Накануне свою точку зрения на предложение Соловьева высказал член Совфеда Сергей Цеков. Сенатор считает, что когда радикалы требуют в Одессе снести памятник Екатерине Великой, украинским властям нужно пойти дальше – отказаться от южных регионов в пользу РФ, поскольку Малороссия и Черноморское побережье были включены в состав Украины после войн Российской Империи с Турцией.

