США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"

США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Ограничительные меры не коснутся Германии

Сенат США и члены Палаты представителей пришли к единому мнению о том, как будут действовать в дальнейшем в отношении "Северного потока – 2". Вашингтон собирается ударить по газопроводу новыми рестрикциями.

Как сообщили три источника агентству Bloomberg, проект оборонного бюджета на новый финансовый год (начался в октябре) будет включать в себя не только уже принятые в 2019-м санкции, которые должны будут действовать и в 2021-м, но и новые ограничительные меры. Документ примут до конца 2020 года. 

Под удар окажутся страховые и сертификационные компании, работающие с судами РФ, которые занимаются завершением укладки труб. Однако американцы решили не ухудшать отношений с Германией, поэтому ни немецкие компании, ни официальные лица не попадут в черный список. 

В конце октября от Госдепа стало известно, что США вводят новые санкции против "Северного потока -2". Сообщалось, что могут пострадать 120 компаний в 12 европейских странах. Ограничения ударят по фирмам, которые помогают России модернизировать и устанавливать оборудование на судах. Вашингтон требовал, чтобы компании в течение 30 дней остановили свою деятельность. 

В 2019-м году президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020-й, куда вошли первые рестрикции против проекта. Тогда швейцарская компания Allseas отозвала свои суда по укладке труб из Балтики. В итоге, строительство "Северного потока – 2" временно заморозилось. 

Предполагается, что Россия своими силами завершит укладку труб. Эксперты же не сомневаются в том, что газопровод будет достроен. 

Полина ИВАНОВА

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