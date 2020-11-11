Аналитики считают, что пока что формируется сознание будущих участников масштабного конфликта

Угроза новой мировой войны стоит перед всем миром, о чем заявляется в отчете военной разведывательной сдужбы Чехии за прошлый год. Главная опасность, отмечают аналитики ведомства, заключается в освоении передовых военных технологий.

Пока что, утверждает разведывательное ведомство, глобальная война переживает начальную стадию – в настоящее время в мире формируется мировоззрение той части людей, которые являются потенциальными участниками будущей войны. Постепенно определяется технологическая база для ведения военных действий.

"В том случае, если мы не сможем дать оценку последствиям своих действий, ошибочные приказы могут послужить началом процессов, которые повлекут взаимоуничтожение", – заявляется в отчете.

Среди причин начала войны аналитики называют напряженность и активное технологическое развитие среди мировых держав – Соединенных Штатов, России и КНР. А спровоцировать новую войну может кибератака или нападение с применением БПЛА.

"В прошлом году был ощутим недостаток диалога на международной платформе, наблюдалось усиление конфронтации как способ решения проблем и противоречий. Роль международного права подвергалась сомнениям, как и соглашения о разоружении", – отмечается в отчете.

Как считает чешская разведка, не последнюю роль играет манипулирование мнением общественности.

Ранее издание Defense Express заявило, что прошедшие в 2020 году учения НАТО в водах Балтийского моря и последовавшая реакция в РФ стали репетицией будущей войны.