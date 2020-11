Результат кандидата демократов Джо Байдена в 259 голосов выборщиков не означает, что его "лишили" победы. Просто некоторые агрегаторы подводят итоги выборов по своей схеме. На это указали в RealClearPolitics.

Скандал разгорелся накануне, когда выяснилось, что авторитетное издание RealClearPolitics опубликовало данные, согласно которым Байдену не хватает как минимум 11 голосов до победы на выборах. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани поспешил заявить, что у Байдена "отняли Пенсильванию", где он опережает Трампа менее чем на 1% бюллетеней. Этого перевеса хватило, чтобы сам Байден и большинство американских СМИ поспешили приписать 20 голосов выборщиков Пенсильвании на счет демократов и объявили об окончательном лидерстве Байдена в президентской гонке.

Поэтому решение RealClearPolitics поставить этот штат в ряд с "колеблющимися" вызвало ликование одних и негодование других.

"Это неправда. Мы ничего не говорили про Пенсильванию и ничего не меняли",

– поспешил заявить в "Твиттер" редактор портала Том Бивэн.

This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud