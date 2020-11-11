Политолог напомнил, что пустые слова властей Незалежной не влияют на политичкую картину

Реакция Украины на открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму совершенно логична: текущая политическая повестка в Незалежной сводится к постоянным спекулированиям темой "патриотизма" в отношении националистических кругов, на которые пытается опереться Киев. Такое мнение выразил политолог Константин Кнырик.

Эксперт объяснил, что заявления Украины с антироссийской риторикой слышатся по несколько раз в день, однако на внешнеукраинской политике это никак не отражается. В Киеве фактически занимаются постоянным поиском различных тем и обсуждением по Крыму, чтобы заставить верить националистов в то, что мировое сообщество постоянно поднимает вопрос о принадлежности полуострова.

Напомним, 10 ноября состоялось торжественное открытие консульства Никарагуа в Крыму. Позднее МИД Украины заявил, что Киев запустил в отношении центральноамериканского государства процесс с применением санкций, так как такой шаг угрожает суверенитету Незалежной.

По мнению Кнырика, контрмеры украинских властей вызывает скепсис: в этом мире вряд ли присутствуют государства, опасающиеся Украины, особенно Никарагуа, не имеющий крупных экономических связей с Незалежной.

Открытие консульства Никарагуа, добавил политолог – достаточно позитивный момент для крымчан: любое признание полуострова в составе РФ является плюсом в политической и дипломатической плоскостях, передает "СвободнаяПресса".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, комментируя протест Киева из-за открытия консульства, что украинские санкции по вопросу полуострова никого не интересуют.