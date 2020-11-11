В Ереване заявили о вынужденном подписании договора

Ереван смог сохранить за собой часть территорий, которых мог бы лишиться в случае отказа от подписания трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Такое заявление сделал глава правительства Армении Никол Пашинян.

Армянский премьер добавил, что продолжение военных действий в НКР могло привести к потере ряда населенных пунктов, включая Степанакерт, Мартуни и Аскеран, передает URA.RU.

"В итоге тысячи наших военнослужащих попали бы в окружение. Мы были вынужденно пойти на подписание", – заявил Пашинян в ходе своего онлайн-выступления в Фейсбуке".

Глава правительства Армении добавил, что военное руководство заявляло о проблемах армии с ресурсами, что понимали и в Ереване.

Ранее Пашинян заявлял, что у государства не хватило сил на продолжение военных действий в НКР.