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Ереван смог сохранить за собой часть территорий, которых мог бы лишиться в случае отказа от подписания трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Такое заявление сделал глава правительства Армении Никол Пашинян.
Армянский премьер добавил, что продолжение военных действий в НКР могло привести к потере ряда населенных пунктов, включая Степанакерт, Мартуни и Аскеран, передает URA.RU.
"В итоге тысячи наших военнослужащих попали бы в окружение. Мы были вынужденно пойти на подписание", – заявил Пашинян в ходе своего онлайн-выступления в Фейсбуке".
Глава правительства Армении добавил, что военное руководство заявляло о проблемах армии с ресурсами, что понимали и в Ереване.
Ранее Пашинян заявлял, что у государства не хватило сил на продолжение военных действий в НКР.
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