Белорусская оппозиция лишается численности из-за ответа властей

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в скором времени протестующие поменяют свою тактику по проведению акций против действующих властей. По информации политика, оппозиция намерена избрать другую модель поведения, так как испытывает недостаток в людях.

Тихановская объяснила, что из-за многочисленных акций противники власти лишаются численности – органы задерживают протестующих и препятствуют их собраниям. По этой причине оппозиционеры вынужденно меняют тактику, "чтобы не подставлять людей".

Оппозиционерка добавила, что пока что не может разглашать подробную информацию о готовящихся изменениях. В скором времени она раскроет результаты прорабатываемого плана, основа которого останется прежним.

"Будем продолжать бороться и давить на режим", – заявила экс-кандидат в интервью телеканалу "Дождь".

Тихановская также отметила, что проводимые по воскресеньям акции, на которых выступают "студенты, медики и пенсионеры", продолжатся.

В своем Телеграм-канале политик заявила, что протестные движения ухудшают положение действующей власти, которая, по ее словам, теряет свои позиции с каждым днем.

"Мы все видим, что эта машина на всех парах несется в тупик. Поэтому сейчас как никогда важно помочь друг другу пройти этот этап", – написала Тихановская.

Ранее Лукашенко заявил, что организаторы протестных акций в Минске создают в стране террористическую угрозу.