Лукашенко решил сотрудничать с поляками

Лукашенко решил сотрудничать с поляками
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске вспомнили об общих интересах с Варшавой

Белоруссия и Польша заинтересованы в добрососедских отношениях. Об этом заявил Александр Лукашенко в среду, 11 ноября. Он поздравил польского коллегу Анджея Дуду и всех поляков с их Днем независимости и призвал развивать сотрудничество.

"Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии",

приводит слова белорусского лидера БелТА. Лукашенко признал, что сейчас белорусско-польские отношения оказались в "непростой" ситуации, однако призвал Дуду думать о будущем, чтобы "передать потомкам" главную ценность – добрые отношения с соседями.

Ранее в Минске называли Варшаву одним из главных спонсоров оппозиционных протестов в Белоруссии. Лукашенко даже жаловался госсекретарю США Майку Помпео, что поляки задумали "захватить Беларусь".

Однако в последние дни риторика Минска резко поменялась. Накануне Лукашенко заявил о готовности помочь Варшаве в борьбе с COVID-19, а теперь вот предложил вести диалог и теснее сотрудничать.

Накануне стало известно, что Дуда подписал соглашение, по которому в Польше разместятся 5,5 тысяч американских солдат для "сдерживания российской агрессии".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГостьВася
Ответить
Пусть Путин больше денег дает Луке.Это цыганская многовекторная <цензура>.Неужели не поняли .
Гость
Ответить
многовекторная проститутка...
1
новости партнеров
По теме

США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"

Ограничительные меры не коснутся Германии

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1131 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей