Оппозиция сформировала комитет национального спасения и выдвинула свои требования к властям

Тысячи человек собрались днем 11 ноября на площади Свободы в Ереване. Они требуют отставки премьера Никола Пашиняна и выхода Армении из договора с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Туда же стянуты полицейские отряды.

"Никол – предатель!" – скандирует толпа. К зданию оперного театра в Ереване, где прежде и зарождались армянские революции, подтягиваются недовольные согласием Пашиняна уступить Баку районы в Карабахе.

"Если не выгоним Никола, это будет означать, что у армянского народа нет достоинства",

– цитирует РИА "Новости" слова предшественника Пашиняна, а ныне оппозиционера Вазгена Манукяна.

Периодически происходят стычки протестующих с полицией. Самых буйных задерживают, но в целом обстановка хоть и напряженная, но контролируемая. От депутатов парламента требуют начать процесс отзыва соглашения, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры Еревана, Баку и Москвы.

Местные оппозиционеры объявили в среду о создании комитета национального спасения и собирают подписи против договоренностей по Карабаху. Их требования: отправить в отставку Пашиняна и его окружение и "спасти проданные предательством наши земли", передает "Спутник.Армения". Сообщается, что часть силовиков поддерживает оппозицию.

Накануне Пашинян заявил, что подписал соглашение об окончании военных действий в Карабахе после отчета вооруженных сил – у Армении не осталось средств и военнослужащих, чтобы продолжать войну.