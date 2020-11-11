Толпа протестующих в Армении требует выхода из соглашения по Карабаху

Толпа протестующих в Армении требует выхода из соглашения по Карабаху
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Оппозиция сформировала комитет национального спасения и выдвинула свои требования к властям

Тысячи человек собрались днем 11 ноября на площади Свободы в Ереване. Они требуют отставки премьера Никола Пашиняна и выхода Армении из договора с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Туда же стянуты полицейские отряды.

"Никол – предатель!" – скандирует толпа. К зданию оперного театра в Ереване, где прежде и зарождались армянские революции, подтягиваются недовольные согласием Пашиняна уступить Баку районы в Карабахе.

"Если не выгоним Никола, это будет означать, что у армянского народа нет достоинства",

цитирует РИА "Новости" слова предшественника Пашиняна, а ныне оппозиционера Вазгена Манукяна.

Периодически происходят стычки протестующих с полицией. Самых буйных задерживают, но в целом обстановка хоть и напряженная, но контролируемая. От депутатов парламента требуют начать процесс отзыва соглашения, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры Еревана, Баку и Москвы.

Местные оппозиционеры объявили в среду о создании комитета национального спасения и собирают подписи против договоренностей по Карабаху. Их требования: отправить в отставку Пашиняна и его окружение и "спасти проданные предательством наши земли", передает "Спутник.Армения". Сообщается, что часть силовиков поддерживает оппозицию.

Накануне Пашинян заявил, что подписал соглашение об окончании военных действий в Карабахе после отчета вооруженных сил – у Армении не осталось средств и военнослужащих, чтобы продолжать войну.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
любят они скулить...
древние)
1
новости партнеров

США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"

Ограничительные меры не коснутся Германии

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1131 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей