Мишустин уволил главу ФАС

Игорь Артемьев станет помощником премьер-министра

В правительстве продолжаются глобальные перестановки. Так, стало известно, что Игорь Артемьев, который 16 лет возглавлял ФАС, сменит род деятельности. Чиновник займет пост помощника Михаила Мишустина.

Такое распоряжение сделал сам премьер-министр. Мишустин предложил стать руководителем антимонопольной службы вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому, который не отказался. 

Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ. 

Ранее президент РФ Владимир Путин уволил пятерых министров. Позже Мишустин назначил трех новых глав министерств. 

Полина ИВАНОВА

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