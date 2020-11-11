Игорь Артемьев станет помощником премьер-министра

В правительстве продолжаются глобальные перестановки. Так, стало известно, что Игорь Артемьев, который 16 лет возглавлял ФАС, сменит род деятельности. Чиновник займет пост помощника Михаила Мишустина.

Такое распоряжение сделал сам премьер-министр. Мишустин предложил стать руководителем антимонопольной службы вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому, который не отказался.

Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин уволил пятерых министров. Позже Мишустин назначил трех новых глав министерств.