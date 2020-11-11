Россия закрыла торговые представительства в Литве и на Украине

Россия закрыла торговые представительства в Литве и на Украине
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительство приняло решение после предложения Минпромторга

Россия ликвидирует свои торговые представительства на территориях Литвы и Украины по решению кабмина. Об этом стало известно сегодня, 11 ноября.

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Законопроект опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как отмечает РИА "Новости", вопрос о ликвидации торговых постпредств был ранее вынесен на рассмотрение Минпромторгом. В ведомстве отметили, что летом 2020 года украинские власти решили расторгнуть с Россией соглашение о взаимном учреждении торговых представительств.

В литовском направлении кабмин посчитал деятельность торгового постпредства лишенных перспектив. В правительстве отметили, что за первые шесть месяцев текущего года товарооборот с прибалтийским государством сократился на 30%, передает РИА "Новости". 

Всего же у РФ имеются торговые представительства в 58 государствах.

Ранее Минпромторг назвал украинские предприятия, с которых Россия сняла экономические санкции. Ведомство опубликовало перечень заводов, которым вновь дан выход на российский рынок.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Кремль готов к восстановлению экономического взаимодействия с Украиной. Глава РФ подчеркнул, что российская сторона стала вводить экономические ограничения в ответ на действия Киева.

Егор МАЛКОВ

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