В обращении премьер-министра Великобритании проглядывают слова "второй срок"

Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Однако в тексте, который премьер-министр опубликовал в "Твиттере", можно увидеть плохо спрятанные слова "второй срок" и "Трамп".

Оказалось, что в Великобритании заранее приготовили текст поздравления, только вот перепечатывать его стали, а лишь замазали имя в старом тексте.

Правительство Британии уже дало комментарий, назвав произошедшее технической ошибкой, сообщает "BBC". Оказалось, что появление в сообщении имени Трампа стало следствием наложения двух картинок.

"Два поздравления были подготовлены еще до того, как стал известен результат этих выборов, прошедших в очень плотной борьбе", – объяснили в правительстве.

Позже Джонсон исправил твит, заменив его новым. В поздравлении глава правительства выразил надежду на сотрудничество в вопросах изменения климата и "содействия демократии и более эффективного восстановления после пандемии".