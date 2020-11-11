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Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Однако в тексте, который премьер-министр опубликовал в "Твиттере", можно увидеть плохо спрятанные слова "второй срок" и "Трамп".
Оказалось, что в Великобритании заранее приготовили текст поздравления, только вот перепечатывать его стали, а лишь замазали имя в старом тексте.
Правительство Британии уже дало комментарий, назвав произошедшее технической ошибкой, сообщает "BBC". Оказалось, что появление в сообщении имени Трампа стало следствием наложения двух картинок.
"Два поздравления были подготовлены еще до того, как стал известен результат этих выборов, прошедших в очень плотной борьбе", – объяснили в правительстве.
Позже Джонсон исправил твит, заменив его новым. В поздравлении глава правительства выразил надежду на сотрудничество в вопросах изменения климата и "содействия демократии и более эффективного восстановления после пандемии".
I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 10, 2020
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