Разъяренный народ всерьез настроен скинуть премьера

Конфликтная ситуация в Армении набирает обороты. Оппозиционеры не собираются прощать премьер-министру страны Николу Пашиняну подписание соглашения по Нагорному Карабаху. Часть армянского общества уверена, что лидер страны "сдал" этот регион. Теперь они хотят одного – выгнать неугодного управленца.

Так, митингующие дали армянскому лидеру время до полуночи для добровольной отставки, передает "Sputnik. Армения".

В свою очередь, оппозиционные фракции армянского парламента собираются провести экстренное заседание по вопросу об отставке Пашиняна.

Впрочем, сам Пашинян не готов так просто отказаться от власти. Сегодня стало известно, что он дал личной охране полномочия стрелять по митингующим на поражение.