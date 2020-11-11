Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
В интернете появился раритетный видеоролик со времен визита нынешнего претендента на пост главы США Джо Байдена в Советский Союз. Тогда молодой американец уже был членом сената и весьма лестно высказывался о перспективах развития отношений двух сверхдержав. Байден даже признавался, что не хочет покидать Москву.
Соперник хозяина Белого дома Дональда Трампа в затянувшейся борьбе за кресло президента Америки побывал в СССР в 1979 году. В Сети обсуждают ролик с 1,5 минутным интервью политика. На кадрах видно, что Байден дружественно настроен к коллегам из Советского Союза и рассчитывает на укрепление дальнейшего сотрудничества. Джозеф выразил признательность за теплый прием и признался, что не хотел бы так скоро покидать Москву.
Сам Байден припоминал, что ездил в СССР договариваться об ограничении стратегических вооружений, отмечает издание "Комсомольская правда".
К слову, недавно с Байденом произошел курьезный случай. Премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон поздравил его с победой на выборах.
Однако в тексте, который английский политик опубликовал в "Твиттере",
можно увидеть плохо спрятанные слова "второй срок" и "Трамп".
Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу