Американский политик с большой теплотой отзывался о нашей стране

В интернете появился раритетный видеоролик со времен визита нынешнего претендента на пост главы США Джо Байдена в Советский Союз. Тогда молодой американец уже был членом сената и весьма лестно высказывался о перспективах развития отношений двух сверхдержав. Байден даже признавался, что не хочет покидать Москву.

Соперник хозяина Белого дома Дональда Трампа в затянувшейся борьбе за кресло президента Америки побывал в СССР в 1979 году. В Сети обсуждают ролик с 1,5 минутным интервью политика. На кадрах видно, что Байден дружественно настроен к коллегам из Советского Союза и рассчитывает на укрепление дальнейшего сотрудничества. Джозеф выразил признательность за теплый прием и признался, что не хотел бы так скоро покидать Москву.

Сам Байден припоминал, что ездил в СССР договариваться об ограничении стратегических вооружений, отмечает издание "Комсомольская правда".

К слову, недавно с Байденом произошел курьезный случай. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил его с победой на выборах. Однако в тексте, который английский политик опубликовал в "Твиттере", можно увидеть плохо спрятанные слова "второй срок" и "Трамп".

