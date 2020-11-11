Архивное видео показало отношение Байдена к русским

Архивное видео показало отношение Байдена к русским
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский политик с большой теплотой отзывался о нашей стране

В интернете появился раритетный видеоролик со времен визита нынешнего претендента на пост главы США Джо Байдена в Советский Союз. Тогда молодой американец уже был членом сената и весьма лестно высказывался о перспективах развития отношений двух сверхдержав. Байден даже признавался, что не хочет покидать Москву.

Соперник хозяина Белого дома Дональда Трампа в затянувшейся борьбе за кресло президента Америки побывал в СССР в 1979 году. В Сети обсуждают ролик с 1,5 минутным интервью политика. На кадрах видно, что Байден дружественно настроен к коллегам из Советского Союза и рассчитывает на укрепление дальнейшего сотрудничества. Джозеф выразил признательность за теплый прием и признался, что не хотел бы так скоро покидать Москву.


Сам Байден припоминал, что ездил в СССР договариваться об ограничении стратегических вооружений, отмечает издание "Комсомольская правда".

К слову, недавно с Байденом произошел курьезный случай. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил его с победой на выборах. Однако в тексте, который английский политик опубликовал в "Твиттере", можно увидеть плохо спрятанные слова "второй срок" и "Трамп".

Ольга ФЕДОРОВА

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