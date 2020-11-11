Зарубежные кураторы не заинтересованы в сохранении целостности страны

Ситуацию на Украине сложно назвать стабильной. Экономику потряхивает из-за мировой эпидемии коронавируса, в народе растут недовольства. Так, по данным опроса, проведенного киевским институтом, 57% украинцев уверены – страна движется к расколу. Подтверждают это и в экспертном сообществе.

По мнению известного политолога Богдана Безпалько, такие результаты опроса сигнализируют о том, что украинцы хотя привлечь внимание киевского режима к проблемам народа. Эксперт напомнил, что дела в Незалежной сегодня обстоят весьма плачевно – вся оставшаяся от СССР промышленность утеряна, и страна бодрыми темпами погружается в долговую яму.

Наиболее печальным для украинского государства является то, что оно больше не управляется местными элитами. Сейчас бразды правления полностью находятся в руках зарубежных кураторов. Этим силам нет дела ни до страны, ни до ее населения – их задача качать ресурсы из Незалежной и использовать ее в своих интересах на международной арене.

"Самое главное – Украина потеряла управление (…) Все эти негативные процессы, действительно, могут закончиться распадом Украины", - заключил в интервью РИА ФАН Безпалько.

Недавно сообщалось, что Киев пытается удержать экономику Незалежной от полного краха из-за COVID-19. Лидер страны Владимир Зеленский придумал план избежать жесткого карантина.