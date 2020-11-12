Республиканцы не признают победу демократов

Администрация действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа запретила Джо Байдену, заявившему о своей победе на американских выборах, доступ к поздравлениям и обращениям от лидеров государств. В Госдепе лежит стопка сообщений для демократа, однако прочитать послания ему не удается, сообщает источник.

Согласно приведенным данным, команда Байдена не может получить десятки входящих сообщений от иностранных глав, которые поступают в Госдеп, так как администрация Трампа отказывается признавать победу демократов. Последние вынуждены находить способы коммуникаций с лидерами других стран, опираясь на собственные ресурсы и не имея поддержки переводчиков, которых предоставляет операционный центр Госдепа.

По этой же причине Байден не имеет доступа к "президентской ежедневной сводке". Если действующая администрация будет придерживаться такой тактики до самого дня инаугурации, то демократ окажется в весьма сложном положении, передает CNN.

Как отмечает источник, главы некоторых государств уже поняли, что их поздравления могут не доходить до адресата, и поэтому обратились к бывшим дипломатам, работавшим в администрации Барака Обамы.

Джо Байдена уже поспешил поздравить глава британского кабмина Борис Джонсон. Пользователи Сети увидели в обращении премьера спрятанные слова "второй срок" и "Трамп" - оказалось, что Лондон решил не перепечатывать поздравление, а лишь замазал имя.