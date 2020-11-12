Армения закрыла небо над Нагорным Карабахом

Армения закрыла небо над Нагорным Карабахом
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ереван объявил о бесполетной зоне над районом непризнанной республики, где проводится миротворческая миссия

Для защиты воздушного пространства Армения запретила летать кому бы то ни было над своей территорией и Карабахом. Об этом заявила представитель Министерства обороны этой страны Армении Шушан Степанян.

Так она ответила на известие о появлении в небе над Ереваном дрона Bayraktar из Турции. Это ложная информация, написала сотрудница военного ведомства в соцсети. И добавила, что сейчас выясняется, откуда поступило это сообщение.

Воздушное пространство Армении и Арцаха (района Нагорного Карабаха, где проводится миротворческая миссия) защитили военные страны и России, отметила Степанян. И в заключение подчеркнула, что теперь эта зона закрыта для всех самолетов, за исключением военной и гражданской авиации двух сторон по зарегистрированным маршрутам. 

Ранее сообщалось, что военные РФ, отправившиеся в Нагорный Карабах как миротворцы, станут контролировать порядок в регионе с помощью Ми-8 и Ми-24. Эти вертолеты будут патрулировать территорию непризнанной республики.  

До этого высказывалось мнение, что группировке из нашей страны будет не легко на месте конфликта Армении и Азербайджана. Ей угрожает реальная опасность. 

Полина ДОРОЖКИНА

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