Президент России пообщается с журналистами в декабре

Эпидемия коронавируса не нарушит традицию главы РФ Владимира Путина. Он, как и всегда, пообщается с журналистами. Однако ежегодная пресс-конференция лидера россиян пройдет в "необычном формате". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передает телеграм-канал RIA_Kremlinpool, Кремль работает над этим вопросом, чтобы зарубежные журналисты смогли также принять участие в пресс-конференции. К слову, в 2020-м она будет содержать элементы прямой линии.

Как пишет РИА "Новости", дату Кремль сообщит позже.