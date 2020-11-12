Кремль раскрыл подробности необычной пресс-конференции Путина

Президент России пообщается с журналистами в декабре

Эпидемия коронавируса не нарушит традицию главы РФ Владимира Путина. Он, как и всегда, пообщается с журналистами. Однако ежегодная пресс-конференция лидера россиян пройдет в "необычном формате". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передает телеграм-канал RIA_Kremlinpool, Кремль работает над этим вопросом, чтобы зарубежные журналисты смогли также принять участие в пресс-конференции. К слову, в 2020-м она будет содержать элементы прямой линии. 

Как пишет РИА "Новости", дату Кремль сообщит позже. 

Полина ИВАНОВА

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