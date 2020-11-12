Названа дата, с которой Александр Григорьевич уже не имеет права руководить Белоруссией

После 5 ноября Лукашенко уже не президент. Об этом заявил Павел Латушко – юрист, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума Координационного совета.

В этот день, по Конституции, срок полномочий Александра Григорьевича на посту главы Республики истек. И теперь он обычный гражданин, добавил специалист по праву.

По его словам, ныне в Белоруссии правит военная диктатура. Незаконный глава государства использует армию, милицию, чтобы удержать власть в своих руках. Протесты, любые выражения иной от его позиции подавляются, отметил юрист в эфире "Эха Москвы".

Народ не поддерживает Лукашенко, и он руководит страной, опираясь лишь на силовиков. На митинги в его поддержку, о которых вещает гостелевидение, ходят несколько десятков человек, сообщил Латушко.

Ранее стало известно. что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская готовит новую протестную тактику против Александра Лукашенко. Изменить модель поведения оппозиция решила из-за нехватки людей.

Между тем у президента Белоруссии нет четкого плана стабилизации ситуации в стране, По мнению члена политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Льва Марголина, Александр Лукашенко в панике.