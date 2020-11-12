Реальные договоренности не предполагают поездок турецких представителей по региону

Соглашение, достигнутое лидерами России, Армении и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, не предполагает присутствия Турции в зоне конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября.

"Никаких турецких миротворческих подразделений в Нагорный Карабах направляться не будет",

– подчеркнул министр. Он пояснил, что наблюдатели из Турции будут находится в Азербайджане. Там же будет размещен совместный мониторинговый центр Москвы и Анкары. Однако его работа не предполагает выездных миссий, передает РИА "Новости". Наблюдатели будут работать дистанционно с использованием беспилотников и прочих технических средств, которые позволят определять возможных нарушителей перемирия без посещения территории Нагорного Карабаха.

Оценивая суть договоренностей, Лавров отметил, что Азербайджан в любом случае получил бы 5 карабахских районов. Но если бы это решение было принято раньше, стороны могли бы избежать многочисленных жертв.

Что касается общественного недовольства условиями перемирия в Армении, то в МИД РФ не видят оснований опасаться, что соглашение будет сорвано. Армянская оппозиция пытается воспользоваться ситуацией, чтобы перехватить власть, однако правительство в Ереване понимает меру ответственности. Поэтому соглашение по Карабаху сохранится, убежден Лавров.

Соглашение о перемирии в Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев было подписано в ночь на 10 ноября. Позже в Анкаре заявили, что тоже примут участие в миротворческой миссии, однако эту информацию опровергли в Кремле.

