Глава МИД РФ раскрыл о причины ограничений в отношении нашей страны

На Западе стараются прикрыть собственные политические неудачи. Вот и отыгрываются на России, вводя санкции, пояснил Сергей Лавров.

Европа и США не умеют договариваться. Кроме того, они ненадежные партнеры. Допуская проколы во внешней политике, Запад срывает злость на нашей стране. И тому немало примеров, рассказал министр иностранных дел РФ.

Так складывалась ситуация с Сергеем и Юлией Скрипаль. Не лучше теперь и в истории с Алексеем Навальным, напомнил министр. Партнеры из Германии, по его словам, ведут себя просто неприемлемо, цитирует "КП".

Россия должна реагировать на подобные вызовы. Стране нужно заняться импортозамещением не только сыра и трюфелей, но и в других сторонах жизни, подчеркнул в заключение Лавров.