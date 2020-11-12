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На Западе стараются прикрыть собственные политические неудачи. Вот и отыгрываются на России, вводя санкции, пояснил Сергей Лавров.
Европа и США не умеют договариваться. Кроме того, они ненадежные партнеры. Допуская проколы во внешней политике, Запад срывает злость на нашей стране. И тому немало примеров, рассказал министр иностранных дел РФ.
Так складывалась ситуация с Сергеем и Юлией Скрипаль. Не лучше теперь и в истории с Алексеем Навальным, напомнил министр. Партнеры из Германии, по его словам, ведут себя просто неприемлемо, цитирует "КП".
Россия должна реагировать на подобные вызовы. Стране нужно заняться импортозамещением не только сыра и трюфелей, но и в других сторонах жизни, подчеркнул в заключение Лавров.
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