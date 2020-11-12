Ограничения коснулись руководителей других стран

Кремль уже принял ответные ограничения в отношении Евросоюза за санкции по Алексею Навальному. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 ноября, глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

Министр уточнил, что в скором времени Москва уведомит своих партнеров о принятых мерах. Ответные меры российской стороны затронут в том числе и руководство Германии и Франции, так как введенные Евросоюзом ограничения направлены против представителей из администрации президента Росссии Владимира Путина.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что у Москвы имеются основания для предположения о том, что отравление российского оппозиционера могло произойти в Германии или во время его транспортировки в немецкую клинику.

По словам министра, поведение Берлина вокруг ситуации с Навальным недопустимо. Москва имеет ряд вопрос по инциденту с российским оппозиционером. Действия немецкой стороны не соответствуют международным нормам.

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