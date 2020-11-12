Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ограничения коснулись руководителей других стран

Кремль уже принял ответные ограничения в отношении Евросоюза за санкции по Алексею Навальному. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 ноября, глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

Министр уточнил, что в скором времени Москва уведомит своих партнеров о принятых мерах. Ответные меры российской стороны затронут в том числе и руководство Германии и Франции, так как введенные Евросоюзом ограничения направлены против представителей из администрации президента Росссии Владимира Путина.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что у Москвы имеются основания для предположения о том, что отравление российского оппозиционера могло произойти в Германии или во время его транспортировки в немецкую клинику.

По словам министра, поведение Берлина вокруг ситуации с Навальным недопустимо. Москва имеет ряд вопрос по инциденту с российским оппозиционером. Действия немецкой стороны не соответствуют международным нормам.

Новость дополняется.

Ранее глава российского МИД заявил, что Запад пытается оправдать собственные неудачи на политическом поле с помощью антироссийских санкций. Евросоюз и Соединенные Штаты допускают ошибк


Европа и США не умеют договариваться. Кроме того, они ненадежные партнеры. Допуская проколы во внешней политике, Запад срывает злость на нашей стране. И тому немало примеров, рассказал министр иностранных дел РФ. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Газпром" ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2"

США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании

Россия пригрозила Западу неприятным разговором из-за Навального

Иностранные государства боятся последствий подобного шага со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей