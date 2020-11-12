Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Кремль уже принял ответные ограничения в отношении Евросоюза за санкции по Алексею Навальному. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 ноября, глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".
Министр уточнил, что в скором времени Москва уведомит своих партнеров о принятых мерах. Ответные меры российской стороны затронут в том числе и руководство Германии и Франции, так как введенные Евросоюзом ограничения направлены против представителей из администрации президента Росссии Владимира Путина.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что у Москвы имеются основания для предположения о том, что отравление российского оппозиционера могло произойти в Германии или во время его транспортировки в немецкую клинику.
По словам министра, поведение Берлина вокруг ситуации с Навальным недопустимо. Москва имеет ряд вопрос по инциденту с российским оппозиционером. Действия немецкой стороны не соответствуют международным нормам.
Новость дополняется.
Ранее глава российского МИД заявил, что Запад пытается оправдать собственные неудачи на политическом поле с помощью антироссийских санкций. Евросоюз и Соединенные Штаты допускают ошибк
Европа и США не умеют договариваться. Кроме того, они ненадежные партнеры. Допуская проколы во внешней политике, Запад срывает злость на нашей стране. И тому немало примеров, рассказал министр иностранных дел РФ.
США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании
Иностранные государства боятся последствий подобного шага со стороны Москвы