Знаменитые украинцы устроили обструкцию Зеленскому

Знаменитые украинцы устроили обструкцию Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеМИД Украины разозлился из-за признания немцами российского Крыма
Главе Незалежной пришлось по-тихому отменять указы

Украинская интеллигенция отказывается принимать из рук президента Владимира Зеленского даже награды. Чтобы сохранить лицо, он вынужден отменять свои указы.

На днях глава Незалежной решил поощрить работников культуры и подписал указ о присуждении ряду выдающихся личностей государственных наград. Документ под номером 491 от 10 ноября 2020 г. был опубликован на официальном сайте президента. Однако спустя сутки он исчез с портала, в интернете можно найти лишь его сохраненные копии. Местные СМИ связывают ситуацию с тем, что награжденные отказались от наград.

Так, режиссер фильма "Атлантида" Валентин Васянович заявил, что не будет принимать орден "За заслуги" 3-й степени, выражая таким образом протест в связи с уголовным делами в отношении некоторых деятелей киноиндустрии. Аналогичное решения приняла режиссер Ирина Целик. Она отметила к тому же, что слишком недавно начала карьеру, чтобы носить звание "Заслуженного деятеля искусств Украины", сообщает "Страна.ua".

Фильм Васяновича "Атлантида" выдвинут Киевом на премию "Оскар". Картина рассказывает о мрачном будущем Донбасса. У украинцев эта тема интереса не вызвала – в местном прокате фильм провалился.

Ранее Зеленский хотел дать отцу пожизненную стипендию, но попытка провалилась.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Газпром" ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2"

США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей