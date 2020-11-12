Местные жители обвиняют главу региона, что он упустил проблемы коронавируса из-под контроля, занимаясь вопросами собственного благополучия

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом развернет Минобороны РФ в Хакасии. Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным министру обороны Сергею Шойгу. Руководство страны откликнулось на зов о помощи медиков Хакасии, которых не услышали местные власти.

О том, насколько тяжелая ситуация с коронавирусом в Республике Хакасия, стало известно из обращения отчаявшихся медиков к Путину и Шойгу.

"Мы стоим с больными в очередях по 6-10 часов, некоторые просто тяжелые. За 6 часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту",

– рассказал водитель одной из скорых. При этом в больницах мест нет, людей отправляют лечиться на дому. В аптеках же нет лекарств, а на те препараты, которые еще остались, цены подскочили в 5-6 раз. Однако местный губернатор Валентин Коновалов и министр здравоохранения Виктор Шевченко рапортуют в центр, что в республике все в порядке, возмущаются в республике.

В Москве врачей Хакасии услышали. Минобороны РФ уже направило в республику 200 военных медиков. Мобильный госпиталь на 100 мест для гражданских пациентов с COVID-19 будет открыт уже в понедельник, 16 ноября. Он будет полностью укомплектован необходимым оборудованием – аппаратами ИВЛ, анализаторами крови, рентгеновскими аппаратами и т.п., передает "Пульс Хакасии".

Но возникает вопрос: почему за помощью своевременно не обратились местные власти и как они вообще допустили ситуацию до столь катастрофичного уровня. Ведь о том, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса, было понятно еще летом. По мнению председателя инициативной группы по отзыву Валентина Коновалова с должности главы Хакасии Александра Мяхара, сложившаяся в регионе обстановка свидетельствует о том, что губернатор и его команда "не обладают простейшими управленческими компетенциями".

"Даже простой житель знает, что если не хватает койко-мест, нужно поработать с федеральным центром, если проблемы с лекарствами – обратиться в Минздрав, договориться с поставщиками", – приводят "Дни.ру" слова Мяхара.

Активист отмечает, что молодой представитель КПРФ, получив власть, был изначально озабочен собственным благополучием: "Мы неоднократно видели, как они выписывают себе "золотые парашюты", премии, преференции на получение квартир. А для простых людей ничего не делается", – рассказал общественник.

Да и в разгар эпидемии коронавируса губернатор беспокоился, прежде всего, о себе: выступая по телевидению, он повторял, что лично с ним все в порядке. При этом весной 2020 г., в первую волну коронавируса, резервный фонд Хакасии был растрачен с формулировкой "на проведение культурно-досуговых мероприятий", сообщил Мяхар.

В итоге к приходу второй волны эпидемии местное здравоохранение оказалось совершенно не подготовлено. "Сейчас в Хакасии происходит коллапс, но люди не слышат от губернатора и главы местного Минздрава вменяемых ответов о том, как мы будем выходить из ситуации", – указал активист. Для чего тогда Хакасии нужен губернатор Валентин Коновалов, если даже просить о помощи президента приходится простым медикам, людям не понятно.