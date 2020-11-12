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Гаагские судьи решили приостановить рассмотрение поданного Украиной иска по Керченскому инциденту. Для начала эксперты хотят ознакомиться с возражениями России по этому делу.
Речь идет о ситуации 2018 года. Тогда военные корабли Незалежной без какого-либо согласования вторглись на территорию нашей страны. В ответ на это российские пограничники задержали суда непрошенных гостей. В ходе спецоперации пришлось применить оружие. Потом корабли препроводили в Керчь.
После этого Украина решила обратиться в Гаагу с требованием признать Россию нарушительницей Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Впоследствии Москва направила в Международный арбитраж возражения, где указала, что рассмотрение данного дела не входит в компетенцию Гаагского суда.
В итоге зарубежные судебные эксперты решили приостановить рассмотрение украинского иска и для начала принять решение по возражениям российской стороны, передает Крыминформ.
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