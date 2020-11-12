Гаага отказала украинцам в рассмотрении дела об инциденте в Керченском проливе

Гаага отказала украинцам в рассмотрении дела об инциденте в Керченском проливе
Фото: Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Такое решение принял Международный арбитраж

Гаагские судьи решили приостановить рассмотрение поданного Украиной иска по Керченскому инциденту. Для начала эксперты хотят ознакомиться с возражениями России по этому делу.

Речь идет о ситуации 2018 года. Тогда военные корабли Незалежной без какого-либо согласования вторглись на территорию нашей страны. В ответ на это российские пограничники задержали суда непрошенных гостей. В ходе спецоперации пришлось применить оружие. Потом корабли препроводили в Керчь.

После этого Украина решила обратиться в Гаагу с требованием признать Россию нарушительницей Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Впоследствии Москва направила в Международный арбитраж возражения, где указала, что рассмотрение данного дела не входит в компетенцию Гаагского суда.

В итоге зарубежные судебные эксперты решили приостановить рассмотрение украинского иска и для начала принять решение по возражениям российской стороны, передает Крыминформ.

Отметим, наша страна строго следит за защищенностью государственных границ. Недавно сообщалось, что Россия закрыла подходы к Крыму с моря и воздуха.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Ольга ФЕДОРОВА

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