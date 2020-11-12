Зеленскому пожелали вместе с коронавирусом вылечить и голову

Зеленскому пожелали вместе с коронавирусом вылечить и голову
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В поздравлении ветеранов США у главы Незалежной заподозрили провалы в памяти

Столько яркое чествование президентом Украины Владимиром Зеленским американских ветеранов усматривается новая попытка переписать историю, найти новых героев и забыть настоящих украинских защитников. Такую оценку последнему спичу экс-комика дал проректор Балтийского государственного технического университета "Военмех" Марат Гогуадзе.

Он рекомендовал пану Зеленскому лучше изучать нашу совместную с Незалежной историю, в том числе советского периода, напомнив, как героически сражались в годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии украинцы.

"На попытки главы Украины угодить США стыдно смотреть. Он ведет себя не как президент государства, а как скоморох, а иногда и вовсе – как политическая эскортница. Желаю ему здоровья, надеюсь ему вылечат не только коронавирусную инфекцию, но и голову", – цитирует РИА ФАН Гогуадзе.

Ранее пан Зеленский в своем "Фейсбук" разразился поздравительным постом, в котором чествовал американцев с их Днем ветеранов и поведал об "общих победах" США и Украины. Лидер нации отметил, что украинцев в рядах штатовских ВС, по ходу записал в украинцы рожденного в Чехословакии в семье русинов Майкла Странка, порадовался за сохранение среди ветеранов Пентагона украинской культуры и боевого духа казачества.

В самой Незалежной указали президенту, как он проигнорировал местных ветеранов Великой Отечественной войны в день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, отправив 28 октября посланников возложить от своего имени к могиле Неизвестного солдата веночек. Именно так, не венок, а веночек.

Под нынешним постом Владимира Александровича, который сейчас лечится от коронавируса в клинике "Феофания", президенту украинцы оставили свои критические комментарии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Зеленский хоть видит что пишут от его имени!!!!!", "Я в шоке, как можно своих ветеранов ВОВ не поздравить, а ветеранам США, петь дифирамбы? Владимир Александрович, у Вас уважение хоть к самому себе есть!?", "Все понятно. Говорят же, что ковид дает осложнения и нарушает психику человека. Так и до суицида недалеко. На жаль...", "Во как нализал! Петькина школа. Американских героев он вспомнил, а как же дед который воевал? А может и не было никакого деда? Так, миф для избирателей?", "Вова это уже не марихуана,а посильнее шо то.Видно ковид на мозг сильно влияет..."

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Шапито": Лавров ехидно высказался о лечившей Навального клинике

Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей