Партия разочаровала избирателей

Многие специалисты политологии сходятся во мнении, что грядущие выборы в Госдуму станут для "Справедливой России" настоящим испытанием. По мнению экспертов, партия переживает глубокий кризис.

Согласно данным опросов, поддержать эсеров готовы не более 6% россиян. Такими сведениями поделился социолог Михаил Мамонов. По его наблюдениям, за последние годы уровень привлекательности этой партии у избирателей заметно снизился. Половина россиян категорически отказываются поддерживать СР.

По мнению эксперта, облик партии в значительной степени деморализован, парламентарии "далеки от народа" и не могут похвастаться достижениями во внутренней политике страны.

Так, 70% наших сограждан говорят, что СР не представляет для них никакого интереса. 96% не знают, что хорошего партия сделала для людей за последнее время.

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев заявил, что партия переживает глубокий кризис. Эсеры хотели стать флагманом социал-демократической силы страны, однако потонули в череде пустых обещаний и заявлений. Кроме того, за последнее время в партии не появилось ни одного нового приметного лица. Так что, велика вероятность того, что "Справедливая Россия" не сможет пройти в ГД в будущем году, считает эксперт.

По прогнозам политолога Михаила Ковалева, на выборах эсерам едва удастся набрать 5% голосов избирателей, передает РИА "Новости".

Такого же мнения придерживается политолог Виктор Потуремский. Он отметил, что партия дает народу общения, однако выполнять их не торопится. Это приводит к тому, что группа избирателей СР весьма неустойчива.