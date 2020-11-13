В Баку осудили посла Азербайджана за слова о сбитом российском вертолете

В Баку осудили посла Азербайджана за слова о сбитом российском вертолете
Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС
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Дипломат позволил себе неуместное выражение

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы спровоцировал настоящий скандал, заявив, что "на войне как на войне", комментируя удар по российскому вертолету Ми-24. После резкого ответа МИД РФ в Азербайджане поспешили прокомментировать ситуацию.

Замглавы Администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев счел, что дипломат сказал такое некстати. Он также добавил, что Бюльбюль оглы не должен был говорить то, что сказал, о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, крепко не подумав об этом вопросе. 

Гаджиев также обратился к азербайджанским послам за рубежом, порекомендовав им молчать, если они хотят сказать что-то, что не соответствует официальной точке зрения страны, передает агентство "Азертадж".  

Ранее Бюльбюль оглы высказался о сбитом азербайджанцами вертолете РФ Ми-24. По его словам, это трагедия, но "на войне как на войне – всякое может быть". В министерстве иностранных дел России возмутились таким поворотом в ситуации. В ведомстве подчеркнули, что если бы Москва следовала принципу, о котором говорил дипломат, то Азербайджану мало бы не показалось. 

Азербайджан сбил Ми-24 9 ноября. Два летчика погибли, один выжил, но сильно пострадал. 

Полина ИВАНОВА

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Российскую армию может <цензура>-ть кто угодно, турки армяне, азеры. Все равно Путин только головой покивает и пальцем погрозит
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Хороший голос не гарантирует качество серого вещества в черепной коробке.
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