Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штаб действующего президента ликует

Апелляционный суд штата Пенсильвания решил удовлетворить исковое заявление штаба Дональда Трампа, который настаивал о незаконности подсчета голосов избирателей по почте в президентской кампании США.

В ходе судебного процесса республиканцы настаивали на том, что их политические оппоненты использовали бюллетени неподтвержденных избирателей. В соответствии с законами штата, подлинность своей личности можно было подтвердить до 9 ноября. Тем не менее, госсекретарь Пенсильвании продлила указанный срок еще на три дня.

В итоге судебная инстанция постановила, что госслужащая не имела прав на направление указаний в местные избиркомы об изменении крайних сроков подтверждения личности для некоторых жителей, голосовавших на выборах.

Команда Трампа заявила, что одержала крупную победу, передает газета The Philadelphia Inquirer.

"Это подтверждает наше утверждение о том, что госсекретарь продолжал не торопиться с крайними сроками и датами на этих выборах", – заявил юрисконсульт кампании Мэтт Морган.

Газета же назвала одержанную республиканцами победу "незначительной", заявив о том, что судебный процесс начался из-за небольшого количества голосов, не включенных в официальный подсчет.

Ранее один из сотрудников почты заявил, что начальство заставляло его совершать незаконные манипуляции с бланками для голосования. Однако затем мужчина по неизвестным причинам изменил показания.

Егор МАЛКОВ

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