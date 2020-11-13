Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
658 новости
Демократ Джо Байден, которого американские СМИ уже окрестили новым президентом США, понимает всю важность продления Договора СНВIII. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он добавил в разговоре с РИА "Новости", что приход к власти Байдена не говорит о том, что у России и США не останется спорны вопросов в области оружия и разоружения.
Как напоминает телеканал "360", в феврале 2021 г. ДСНВIII перестанет действовать. Россия предложила США продлить соглашение на год, чтобы решить вопрос с деталями договора. Однако в Вашингтоне отказались так поступить без включения в документ определенных условий.
Штаб действующего президента ликует
Ограничения коснулись руководителей других стран