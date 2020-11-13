Между Россией и США сохранятся противоречия

Демократ Джо Байден, которого американские СМИ уже окрестили новым президентом США, понимает всю важность продления Договора СНВIII. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он добавил в разговоре с РИА "Новости", что приход к власти Байдена не говорит о том, что у России и США не останется спорны вопросов в области оружия и разоружения.

Как напоминает телеканал "360", в феврале 2021 г. ДСНВIII перестанет действовать. Россия предложила США продлить соглашение на год, чтобы решить вопрос с деталями договора. Однако в Вашингтоне отказались так поступить без включения в документ определенных условий.