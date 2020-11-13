Крым жестко ответил на идею ЕС о переговорах по статусу полуострова

Крым жестко ответил на идею ЕС о переговорах по статусу полуострова
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инициатива европейских депутатов побила здравый смысл

Идея Европарламента об учреждении должности специального представителя Евросоюза по Крыму является бесполезной. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы при постпредстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее украинская дипмиссия в ЕС заявила, что комитет Евросоюза по внешней политике поддержал доклад по Незалежной, в котором говорится о "незаконной аннексии" и военном укреплении полуострова, а также необходимости назначения европейского представителя по Крыму и Донбассу для переговоров по "деоккупации" территорий, о чем говорится на официальной странице украинского ведомства в "Фейсбук".

Молохов заявил в ответ, что "псевдоинициатива" парламента ЕС не стала бы предметом повышенного внимания, однако в этот раз европейские законодатели решили учредить пост специального уполномоченного лица по Крыму, не представляющего никакой дипломатической ценности, а само решение лишено всякой логики и здравого смысла, передает РИА "Новости".

Ранее представитель офиса президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев намерен воспользоваться проблемой водоснабжения в Крыму для ускорения процесса по "деоккупации" полуострова и оказания давления на самого "оккупанта".

В 2020 году Рада зарегистрировала законопроект о запрете "отрицания факта военной агрессии" со стороны России для всех местных СМИ.

Егор МАЛКОВ

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укроаватар
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Гость
Только НАТО сможет вернуть Крым а остальное болтовня
якое нато? дебилоид ты майданутый на всю голову - токо великая межгалактическая армия рагулей-укропобратымов с польськими ночными горшками на головах сможе (правда не вернуть, а обосраться) но то такэ
Гость
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Только НАТО сможет вернуть Крым а остальное болтовня
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