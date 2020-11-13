Россия оценила намерения Азербайджана наказать всех причастных

Моментальная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева и готовность Баку к проведению расследований по инциденту с российским вертолетом Ми-24 стала причиной, по которой Москва приняла извинения азербайджанской стороны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Госслужащий отметил, что произошедший инцидент стал трагедией. Азербайджанская сторона выразила готовность приступить к расследованию инцидента и выявить виновных лиц, в отношении которых Баку также готов возбудить расследование, добавил Песков в интервью телеканалу RT.

Также представитель Кремля отметил, что упреки в отношении Москвы о совершенном "предательстве" из-за соглашения по Нагорному Карабаху несостоятельны.

Ранее Алиев назвал причиной произошедшей катастрофы ошибку азербайджанских сил, которые в темное время суток спутали российский борт с армянским. Также глава республики изъявил готовность выплатить компенсацию семьям погибших членов экипажа.