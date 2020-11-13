Кремль назвал причину принятия извинений Баку по сбитому вертолету

продолжениеНагорный Карабах стал зоной конфликта России и Турции
Россия оценила намерения Азербайджана наказать всех причастных

Моментальная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева и готовность Баку к проведению расследований по инциденту с российским вертолетом Ми-24 стала причиной, по которой Москва приняла извинения азербайджанской стороны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Госслужащий отметил, что произошедший инцидент стал трагедией. Азербайджанская сторона выразила готовность приступить к расследованию инцидента и выявить виновных лиц, в отношении которых Баку также готов возбудить расследование, добавил Песков в интервью телеканалу RT.

Также представитель Кремля отметил, что упреки в отношении Москвы о совершенном "предательстве" из-за соглашения по Нагорному Карабаху несостоятельны.

Ранее Алиев назвал причиной произошедшей катастрофы ошибку азербайджанских сил, которые в темное время суток спутали российский борт с армянским. Также глава республики изъявил готовность выплатить компенсацию семьям погибших членов экипажа.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

Штаб действующего президента ликует

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей