Москва и Анкара бьются за свои роли на Кавказе

Турция воспринимает Россию как союзника Армении, поэтому будет настаивать на участии своих военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил руководитель программ турецкого аналитического центра SETA Энес Байраклы. Для турецкий властей это принципиальный политический момент.

В Анкаре считают, что у российских и турецких военных должен быть равный статус и права в Карабахе, иначе не будет соблюден "баланс сил". Поэтому Турции так важные "выездные миссии" ее наблюдателей и присутствие ее миротворческих войск в зоне разграничения, поясняет эксперт.

Спор России и Турции по Карабаху возник сразу после подписания мирного соглашения лидерами РФ, Армении и Азербайджана. В Анкаре приветствовали договоренности, но тут же заявили, что миротворческая миссия будет российско-турецкой. В Москве это опровергли. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у РФ и Турции будет лишь стационарный совместный мониторинговый центр на территории Азербайджана. Использовать там смогут только беспилотную технику для наблюдения. Присутствовать в зоне бывшего конфликта будут исключительно российские военные.

Турецкую сторону такие ограничения не устроят, предупредил эксперт Центра ближневосточных стратегических исследований в Анкаре Ойтун Орхан. По его прогнозу, Москва попытается лишить Анкару "присутствия на земле" в Карабахе. Но турецкие власти будут добиваться как минимум совместного патрулирования территории, как это было в Сирии. "Игнорировать" желания Анкары Москва не сможет, приводит "Коммерсант" мнение турецкого эксперта.

Ранее западные эксперты назвали Россию и Турцию истинными победителями в карабахском конфликте. Соглашение об урегулировании было подписано в ночь на 10 ноября. В Нагорном Карабахе уже разворачивают базы российских миротворцев.