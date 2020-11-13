Санкции против РФ по Навальному беспрецедентны - Песков

Санкции против РФ по Навальному беспрецедентны - Песков
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запад ввел ограничения против администрации Путина по надуманным причинам

Москва считает повод введения антироссийских санкций против администрации президента РФ "более чем сомнительным". Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам госслужащего, введение ограничений в отношении определенных лиц со стороны Евросоюза принято по причинам, которые вызывают у российской стороны большие сомнения. Он уточнил, что вряд ли Москва найдет позицию в Брюсселе, аналогичную должности первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, однако "по номиналу" для РФ не составит труда принять ответные меры.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что западные коллеги "путаются в показаниях", отвечая на вопросы российской стороны по ситуации вокруг Навального.

"Ни один запрос с нашей стороны не получил ответа", - отметил Песков.

Чиновник отметил, что изначально западная сторона стала заявлять о применении "Новичка" в отношении блогера, однако затем в ЕС принялись делать заявления о том, что в ход было запущено вещество, входящее в группу "Новичка", однако формально не попадающее под запрет. Россия заинтересована в раскрытии всех обстоятельств инцидента.

Песков добавил, что глава РФ Владимир Путин распорядился решить вопрос о транспортировке Навального в ФРГ, однако само решение оставалось за врачами.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва приняла ответные меры в отношении ЕС из-за антироссийских санкций против Навального.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Он теперь в Париж, к дочери , не сможет полететь ?
Гость
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Что так разволновался? Счета в западных банках заблокировали? Правильно сделали.
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