Раскрыта дата большой пресс-конференции Путина

Президент России будет общаться с журналистами по видеосвязи

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали журналистам о том, что, скорее всего, Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 17 декабря.

Как пишет газета "Ведомости", один из собеседников подчеркнул, что мероприятие состоится, вероятно, на неделе с 14 по 19 декабря. 

На этот раз из-за пандемии коронавируса пресс-конференция будет практически удаленной. Вероятно, Путин будет принимать участие по видеосвязи, как это было на "Валдае" в этом году. Часть журналистов может оказаться в зале, а часть будет задавать свои вопросы по видеосвязи. 

Полина ИВАНОВА

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