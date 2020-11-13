Президент России будет общаться с журналистами по видеосвязи

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали журналистам о том, что, скорее всего, Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 17 декабря.

Как пишет газета "Ведомости", один из собеседников подчеркнул, что мероприятие состоится, вероятно, на неделе с 14 по 19 декабря.

На этот раз из-за пандемии коронавируса пресс-конференция будет практически удаленной. Вероятно, Путин будет принимать участие по видеосвязи, как это было на "Валдае" в этом году. Часть журналистов может оказаться в зале, а часть будет задавать свои вопросы по видеосвязи.