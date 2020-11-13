Небензя рассказал о неожиданной встрече с Тихановской

Постпред РФ при ООН не против диалога с главной белорусской оппозиционеркой

Организованная в ООН встреча со Светланой Тихановской вполне допустима. Такое мнение выразил Василий Небензя.

Постпред РФ при организации также добавил, что уже виделся с экс-кандидатом в президенты Белоруссии в неформальной обстановке. Это было во время устроенной эстонцами "формулы Арриа".

О чем они тогда говорили, Небензя не уточнил. При этом постпред России в ООН отметил, что в нашей стране готовы выслушать любого, не то что на Западе, передает РИА "Новости".

В начале августа в Белоруссии прошли выборы президента . По результатам голосования, объявленным ЦИК, Александр Лукашенко остался на посту. Его главная конкурентка Светлана Тихановская получила поддержку лишь 10% граждан. По стране прокатились массовые протесты.

Полина ДОРОЖКИНА

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