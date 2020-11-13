Приход к власти в США Джо Байдена укрепляет переговорные позиции Украины по Донбассу

Составленный в Киеве "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе призван не просто вернуть мир на юго-восток Украины, но и вынудить Россию пойти на уступки. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, камнем преткновения для урегулирования до сих пор являлась позиция России о неукоснительном соблюдении Минских договоренностей, подписанных в 2015 г. Петром Порошенко. Однако с тех пор были и другие инициативы, и сейчас Киев их объединил в новом Плане. В нем нет условия, что сначала в Донбассе проводятся местные выборы, а затем Украина получает контроль над границей. Зато там прописаны шаги, которые позволят провести выборы уже 31 марта 2021 года.

В Киеве уверены, что этот план устроит международных посредников. Главное – собрать встречу лидеров "нормандской четверки" до конца текущего года. Для этого нужно согласие Кремля, а до сих пор Владимир Путин отказывался от встреч с Владимиром Зеленским под предлогом невыполнения Киевом прежних договоренностей. Но время переговоров пришло, уверен Кравчук.

"Будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в частности Украине, какие-то условия, и не идти на какие-либо уступки",

– заявил Кравчук. Он напомнил, что "новоизбранный президент США" Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами несколько раз за последнее время обращал внимание на проблему Украины, передает ТСН. В Киеве в этом увидели хороший знак. В отличие от администрации Дональда Трампа, воспринимавшего Украину как маленькую точку на карте, Байден считает Незалежную важной. Это открывает хорошие перспективы для Киева, считает Кравчук.

Ранее на Украине рассказали, каких шагов ждут от Байдена в отношении России. По оценке Зеленского, его контакты с Путиным до сих пор были не слишком эффективны, но он ждет большего.