Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что энергоотрасль подчинена международным правилам торговли

Россия не является сторонником использования политических инструментов для "выламывания рук" своим экономическим конкурентам и требования от партнеров отказа от проектов, представляющих определенную выгоду. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг действий Соединенных Штатов в отношении "Северного потока – 2".

Госслужащий отметил, что рыночная конкуренция должна осуществляться без оказания давления политических факторов – в мире существуют принятые законы международной торговли, которые необходимо соблюдать и представителям энергетической отрасли.

"Это подчиняется определенным формулам. Нефть является биржевым товаром", – напомнил Песков в интервью RT.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что РФ использует свои преимущества в конкуренции с другими странами, включая технологии и инфраструктуру, однако без использования политических рычагов и требований отказа от проектов, представляющих коммерческую выгоду.

Ранее Песков заявил, комментируя введение санкций против "Северного потока – 2" со стороны США, что американские правила конкуренции можно описать как "деструктивную линию", вредящую двусторонним отношениям, о чем писал RT.