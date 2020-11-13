Лидера Незалежной подкосил COVID-19 и проигрыш его партии на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент пребывает в "глубокой депрессии" и уже скоро покинет свой высокий пост. К такому выводу пришел зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

По его мнению, лидер украинцев впал в депрессивное состояние на фоне лечения от коронавируса и осознания того факта, что он утратил былую популярность. Граждане соборной доверяли Владимиру Александровичу в бытность его шоуменом и известным участником студии "Квартал 95", когда снимался в сериале "Слуга народа" и создал одноименную фильму партию. На сегодня экс-актер и глава государства утратил то народное доверие, к которому привык, считает политолог.

Теперь его дальнейшая судьба на посту президента поставлена под сомнение.

"Зеленский – человек самолюбивый, у него вскружилась голова. Управлять он не умеет, а править у него не получается", – цитирует "Политика сегодня" Форманчука.

По его словам, сейчас он не контролирует ситуацию в Верховной раде и парламент находится на грани проведения досрочных выборов. В результате и президентство пана Зеленского грозит закончиться досрочно, не исключил эксперт. На данном этапе, добавил он, укрепляет свои позиции лидер "Евросолидарности", экс-глава государства Петр Порошенко, который жаждет реванша. Политолог полагает, что "шоколадный король" до сих пор не может простить экс-комику своего поражения на президентских выборах.

Пан Зеленский находится под шквалом критики, главным образом, из-за "унизительного" поражения его партии на региональном голосовании.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент слег с коронавирусом, сейчас он находится в клинике "Феофания", откуда накануне попытался в видеообращении успокоить нацию, что с ним все в порядке. Добавим, что сейчас COVID-19 также подхватили, кроме главы государства, и другие ключевые фигуры Незалежной – спикер парламента Дмитрий Разумков, который мог бы заменить пана Зеленского и порулить соборной, а также глава офиса президента Андрей Ермак.

