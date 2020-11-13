Бацька собственноручно изобразил на бумаге, чего Запад хочет от противников действующей власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с представителями ряда СМИ рассказал, как западные кураторы местной оппозиции планировали поделить страну на части. Лидер нации словами не обошелся и чтобы донести реальную картину противостояния в державе на листе бумаги изобразил, как именно враги государства намерены раздербанить Республику.

"Знаете, какая была Беларусь в 21 году? Не знаете? Вот наша Беларусь", – на этих словах бацька схватил чистый лист бумаги и нарисовал карту.

"Вот здесь была Польша" – отметил карандашом президент слева контур, "вот тут, даже вот так – Россия" – увеличил он кусок, "а вот здесь Мозырь, так клочок, Припять, который отошел к Украине, вот и вся Беларусь" – отметил глава государства.

Таким образом, добавил Лукашенко, когда-то поделили страну.

"Я этого не хочу. А на куски разорвут. И Россия ведь прекрасно понимает, не дай Бог, потеряет Белоруссию, если потеряет Белоруссию, значит нет Украины. А под Смоленском стоят ракеты малой и средней дальности, и будут выставлены, знаете в кого?" – многозначительно сказал бацька.

По его словам, если бы у оппозиции 9-10 августа получился блицкриг в Республике, они захватила бы власть, как в Армении и Грузии, тогда бы обратились на Запад за помощью и в страну ввели бы войска "по просьбе якобы законного правительства". Вот сценарий, какой был прописан для Белоруссии, утверждает Лукашенко.

"Вы что хотите сказать, что Россия будет на этой спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", – считает Александр Григорьевич.

Президент подчеркнул, что никакого транзита власти в Белоруссии не будет, как не будет никаких преемников. Государством станет руководить тот, кого выберет белорусский народ, резюмировал Лукашенко.