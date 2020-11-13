Россию обвинили в хакерских атаках на зарубежных разработчиков вакцины от коронавируса

Претензии появились у компании Microsoft

Сегодня в западной прессе появилась информация о том, что наша страна якобы осуществила ряд кибератак на зарубежные фармацевтические компании. Целью "злоумышленников" было выведать секреты иностранных разработчиков вакцины от коронавируса.

С таким обвинением выступили эксперты компании Microsoft. Как сообщает издание The Hill, виртуальному обстрелу подверглись цели в США, Франции, Канаде и Индии.

В сообщники к российским хакерам приписали интернет-умельцев из Северной Кореи.

Тем временем, дела у нашей страны в вопросе разработки препаратов от коронавируса идут неплохо. Вскоре Россия собирается зарегистрировать третью вакцину от COVID-19

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России

По мнению Берлина, у Москвы нет причин его наказывать

Пенсионные льготы может получить еще одна категория россиян

В законодательство РФ предложили внести новые поправки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей