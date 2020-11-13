Претензии появились у компании Microsoft

Сегодня в западной прессе появилась информация о том, что наша страна якобы осуществила ряд кибератак на зарубежные фармацевтические компании. Целью "злоумышленников" было выведать секреты иностранных разработчиков вакцины от коронавируса.

С таким обвинением выступили эксперты компании Microsoft. Как сообщает издание The Hill, виртуальному обстрелу подверглись цели в США, Франции, Канаде и Индии.

В сообщники к российским хакерам приписали интернет-умельцев из Северной Кореи.

Тем временем, дела у нашей страны в вопросе разработки препаратов от коронавируса идут неплохо. Вскоре Россия собирается зарегистрировать третью вакцину от COVID-19