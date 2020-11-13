"Больной – не больной": Песков высмеял "берлинского пациента"

"Больной – не больной": Песков высмеял "берлинского пациента"
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционер сам не желает, чтобы в этой ситуации разобрались

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз прошелся по истории с якобы отравленным оппозиционном Алексеем Навальным. Госслужащий отметил, что сама "жертва" боевого отравляющего вещества не особо стремится помочь родной стране в расследовании резонансного инцидента.

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что европейцы не хотят сотрудничать с Россией в этой раздутой до неимоверных размеров истории.

"Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. Ну и что больной – не больной, тоже там много вопросов", – делится своим мнением высокопоставленный чиновник в интервью RT.


Песков указал на противоречия, которыми пестрят заявления европейской стороны по этому делу. Да и сам "отравленный" так и не определился, что смазали ядом – бутылку, одежду или что-то другое.

В целом, Алексей Навальный как повод для введения против администрации президента РФ санкций кажется Москве весьма "сомнительным" выбором.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России

По мнению Берлина, у Москвы нет причин его наказывать

Пенсионные льготы может получить еще одна категория россиян

В законодательство РФ предложили внести новые поправки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей