Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз прошелся по истории с якобы отравленным оппозиционном Алексеем Навальным. Госслужащий отметил, что сама "жертва" боевого отравляющего вещества не особо стремится помочь родной стране в расследовании резонансного инцидента.
Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что европейцы не хотят сотрудничать с Россией в этой раздутой до неимоверных размеров истории.
"Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. Ну и что больной – не больной, тоже там много вопросов", – делится своим мнением высокопоставленный чиновник в интервью RT.
Песков указал на противоречия, которыми пестрят заявления европейской стороны по этому делу. Да и сам "отравленный" так и не определился, что смазали ядом – бутылку, одежду или что-то другое.
В целом, Алексей Навальный как повод для введения против администрации президента РФ санкций кажется Москве весьма "сомнительным" выбором.
По мнению Берлина, у Москвы нет причин его наказывать
В законодательство РФ предложили внести новые поправки