Оппозиционер сам не желает, чтобы в этой ситуации разобрались

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз прошелся по истории с якобы отравленным оппозиционном Алексеем Навальным. Госслужащий отметил, что сама "жертва" боевого отравляющего вещества не особо стремится помочь родной стране в расследовании резонансного инцидента.

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что европейцы не хотят сотрудничать с Россией в этой раздутой до неимоверных размеров истории.

"Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. Ну и что больной – не больной, тоже там много вопросов", – делится своим мнением высокопоставленный чиновник в интервью RT.

Песков указал на противоречия, которыми пестрят заявления европейской стороны по этому делу. Да и сам "отравленный" так и не определился, что смазали ядом – бутылку, одежду или что-то другое.

В целом, Алексей Навальный как повод для введения против администрации президента РФ санкций кажется Москве весьма "сомнительным" выбором.