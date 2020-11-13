"Лучше бы сбросили атомную бомбу": сербы помогли победить Байдену

"Лучше бы сбросили атомную бомбу": сербы помогли победить Байдену
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
К выборам руку приложили выпускники школы Сороса

Демократ Джо Байден одержал "победу" на президентских выборах в США не ручкой, а мошенничеством при помощи программного обеспечения, созданного в Сербии. Об этом заявил сербский политик и бывший депутат местного парламента Срджан Ного.

Речь идет о программном обеспечении Dominion, которое помогло забрать тысячи голосов в пользу действующего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа и передать их Байдену в округах Антрим и Уэйн в Мичигане.

"Внешняя сеть программного обеспечения Dominion подключена к сербскому IP-адресу. Сетью, предоставляющей поддержку, является SBB, который принадлежит (Дэвиду) Петреусу, бывшему руководителю ЦРУ и (магнату Джорджу) Соросу", – пишет в своем "Фейсбук" серб.

Политик отмечает, что партнерами сети передающих ретрансляторов Serbia Broadband (SBB) являются медиамагнат и соровский ученик Драган Шолак и олигарх, антипутинец Драган Джилас.

По мнению Ного, лица, провернувшие мошенническую схему, нанесли вред США, несравнимый даже с бомбовым ударом.

"Лучше, если вы сбросили атомную бомбу на Америку, чем сделали это", – резюмировал сербский политик.

Ранее сегодня поздравительную телеграмму в адрес Байдена и Камалы Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента направил МИД Китая. При этом сам лидер страны Си Цзиньпин пока не торопится с поздравлениями. Во всяком случае официальной информации на сей счет пока нет, передает РИА "Новости". Россия по-прежнему ожидает объявления официальных результатов голосования.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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