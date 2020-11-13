"Очнитесь вы": Лукашенко готов закрыть границы с Украиной

"Очнитесь вы": Лукашенко готов закрыть границы с Украиной
Александр Лукашенко. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
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Главу Республики взбесило присоединение Незалежной к санкциям Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко резко высказался в сторону Украины. Киевский режим решил поддержать антибелорусские санкции Евросоюза. Теперь Батька напомнил украинцам, что Белоруссия является для них стратегически важным партнером. А если Незалежная будет вести себя не по-товарищески, то Минску ничего не стоит закрыть госгранцу для украинских товаров.

При таком развитии событий экономика Незалежной может весьма сильно пострадать. Всем известно, что украинцы активно пользуются этим коридором и возят в РФ санкционную продукцию, таким образом обогащаясь.

"И вы, Украина, против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы", – призывает глава Республики в эфире телеканала СТВ.

В целом решение украинской стороны подключиться к западным санкциям вызывает у Батьки лишь презрение. Лукашенко назвал такие действия "позорными подвякиваниями".

К слову, сегодня Лукашенко нарисовал страшные картинки распада страны из-за оппозиции. Батька собственноручно изобразил на бумаге, чего Запад хочет от противников действующей власти.

Ольга ФЕДОРОВА

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