Лукашенко заговорил об отъезде в Россию

Лукашенко заговорил об отъезде в Россию
Александр Лукашенко. Фото: MAXIM GUCHEK / POOL
Батька готов к любому развитию событий

Сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко провел продолжительную встречу с политическими обозревателями Республики и зарубежных государств. Ситуация в стране достаточно сложная – продолжаются беспорядки, оппозиционеры наступают. В это неспокойное время Батька вдруг сам завел тему о возможном отъезде в Россию.

Впрочем, президент Республики подчеркнул, что никогда не бросит свой народ. Тем более в такой сложный период. А вот когда станет поспокойнее, может и отчалить в Россию.

"В спокойной тихой обстановке – я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать", – передает слова белорусского главнокомандующего телеканал CTV.


Лукашенко подчеркнул, что он еще в самом рассвете сил, готов работать и хочет видеть, как растут и развиваются его наследники.

Напомним, сегодня Батька нарисовал страшные картинки распада страны из-за оппозиции. Президент изобразил на бумаге, чего Запад хочет от противников действующей власти.

Ольга ФЕДОРОВА

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